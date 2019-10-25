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Парковки на улицах Москвы будут бесплатными в День народного единства

25 октября 2019 г. 180
фото: shutterstock.com

В обычные дни их стоимость достигает почти 400 рублей. 

Парковка в Москве 4 ноября будет бесплатной в связи с празднованием Дня народного единства, сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Четвёртого ноября в России отмечается День народного единства. Поэтому, как и в любой другой официальный праздничный день, парковки на улицах Москвы будут бесплатными. Это касается в том числе парковок с тарифом в 380 рублей в час в дневное время", - сказал Максим Ликсутов, чьи слова приводит ТАСС.

Плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам. Он пояснил, что по всем вопросам, связанным с работой парковочного пространства, можно обратиться в единый контакт-центр "Московский транспорт".

В этом году в ноябре россиян ожидают трехдневные выходные в связи с празднованием Дня народного единства.

День народного единства отмечают 4 ноября в России с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году - ключевом событии в истории Смутного времени в России (1598-1613 года). Возглавили народное ополчение земский староста Кузьма Минин и воевода князь Дмитрий Пожарский.

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