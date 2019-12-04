Пенсионерка в Костроме собирает пластик, чтобы спасти тяжелобольных детей

Бабушка из Костромы собирает по городу пластиковые отходы и отдает на переработку. Вырученные средства идут на помощь тяжелобольным детям.

Все началась с того, что 63-летняя пенсионерка, Ольга Соловьева, увидела объявление об акции "Добрый пластик". В ней может принять участие любой желающий. Для этого надо собрать пластик и принести в специальный пункт приема. Собранные средства идут на лечение тяжелобольных детей. Акцию проводит фонд "География добра".

Ольга Соловьева не только присоединилась к акции - теперь на сбор пластиковых отходов она тратит все свое свободное время.

"Это как мой рабочий день. Хожу всегда с пакетиком в кармане, пробки, банки – я собирают то, что не нужно. Стекло выкидываю, а пластик оставляю. Ходила в магазин, попросила, чтобы поставили коробку для пробок", - рассказала пенсионерка, чьи слова приводит telegram-канал Mash.

Благодаря бабушке к доброму делу подключились и соседи – теперь вся улица собирает пластик. За все время собрали около 15 тысяч пробок. Недавно удалось помочь больному мальчику – ему передали на лечение 160 тыс рублей, которые были выручены благодаря сбору пластика.

По мнению пенсионерки, если бы в городе были контейнеры для раздельного сбора мусора, результат был бы еще лучше: и больным детям можно помогать эффективнее, и город сделать чище.