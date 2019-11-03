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Пенсионеры хранили кукурузу в сундуке Louis Vuitton, которому почти 140 лет

3 ноября 2019 г. 915
фото: shutterstock.com

Сундук достался им от родственников еще во время Великой Отечественной войны.

В селе Мохнач Харьковской области пожилая пара много лет использовала старинный сундук Louis Vuitton для хранения кукурузы, которой кормят кур. О том, что это редкая модная находка пенсионеры и не подозревали.

Сундук, выпущенный модным домом Louis Vuitton в 1880 году, достался им от родственников еще во время Великой Отечественной войны. Пожилая пара уже хотела выбросить сундук за ненадобностью, но в итоге – передала модную багах местному музею. Редкую находку за символическую сумму  у пенсионеров выкупили создатели частного музея этнографии в селе Артюховка. Эксперты уже подтвердили подлинность сундука, однако оценить его стоимость пока не удалось, пишет издание "Вікна новини".

 

 

 

 

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