Пенсионеры хранили кукурузу в сундуке Louis Vuitton, которому почти 140 лет

Сундук достался им от родственников еще во время Великой Отечественной войны.

В селе Мохнач Харьковской области пожилая пара много лет использовала старинный сундук Louis Vuitton для хранения кукурузы, которой кормят кур. О том, что это редкая модная находка пенсионеры и не подозревали.

Сундук, выпущенный модным домом Louis Vuitton в 1880 году, достался им от родственников еще во время Великой Отечественной войны. Пожилая пара уже хотела выбросить сундук за ненадобностью, но в итоге – передала модную багах местному музею. Редкую находку за символическую сумму у пенсионеров выкупили создатели частного музея этнографии в селе Артюховка. Эксперты уже подтвердили подлинность сундука, однако оценить его стоимость пока не удалось, пишет издание "Вікна новини".