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Перед Нотр-Дамом может появиться временный павильон для проведения богослужений

31 июля 2019 г. 355
Фото: Loic Salan/Shutterstock.com

Окончательное решение о постройке павильона еще не принято.

Специалисты архитектурного бюро Gensler выступили с предложением создать рядом с разрушенным пожаром Собором Парижской Богоматери временного павильона, где будут проводиться богослужения. Размер павильона будет соответствовать нефу Нотр-Дама.

Каркас павильона, пишет StrelkaMag, может быть изготовлен из обугленной древесины, а его стены – из поликарбонатных панелей. Люди, пришедшие на службу во временный павильон, смогут увидеть фасад собора.

Использовать постройку можно будет не только для богослужений, но и для других мероприятий, например, как место размещения торговых площадей.

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