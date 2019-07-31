Перед Нотр-Дамом может появиться временный павильон для проведения богослужений

Окончательное решение о постройке павильона еще не принято.

Специалисты архитектурного бюро Gensler выступили с предложением создать рядом с разрушенным пожаром Собором Парижской Богоматери временного павильона, где будут проводиться богослужения. Размер павильона будет соответствовать нефу Нотр-Дама.

Каркас павильона, пишет StrelkaMag, может быть изготовлен из обугленной древесины, а его стены – из поликарбонатных панелей. Люди, пришедшие на службу во временный павильон, смогут увидеть фасад собора.

Использовать постройку можно будет не только для богослужений, но и для других мероприятий, например, как место размещения торговых площадей.