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Перешагнула рубеж: в Москве с начала года введены рекордные 10 млн кв м недвижимости

6 декабря 2019 г. 288
фото: shutterstock.com

И это не предел. К этой цифре может прибавиться еще 1 миллион квадратных метров. 

Объема ввода недвижимости в Москве на текущий момент составил 10 млн кв м, это стало рекордом за всю историю рынка, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на конференции РБК.

"В этом году Москва перешагнула рубеж в 10 млн кв м. Никогда за всю историю Москвы 10 млн кв м не вводили. это несмотря на то, что сейчас непростой период – переход на эскроу-счета, изменения целого ряда законодательства. Но набранные темпы по вводу дали свои результаты. И это не предел", - сказал Марат Хуснуллин. 

По его словам, еще до 1 млн кв м - это тот объем, на который уже поданы заявки, могут быть введены. Таким образом, эта цифра может дойти до 11 млн кв м, отметил вице-мэр. Из 10 млн кв м – 4,3 млн кв м пришлось на жилье. Еще около 500 тыс кв м – гостиницы и апартаменты, уточнил он.

Ранее руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин сообщил, что в Москве за 11 месяцев этого года ввод недвижимости составил 115% годового плана, а по жилью — 119%. С начала года было введено около 9,8 млн кв м недвижимости, из них 4,23 млн кв м – жилье.

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