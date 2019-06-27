Петербургские дворы могут открыть для посторонних

Депутаты Санкт-Петербурга планируют разработать закон, по которому проходные дворы, дворы-колодцы и внутриквартальные скверы, закрытые для посторонних, станут доступными для всех.

Сейчас в Петербурге свободный доступ во дворы обеспечивают так называемые зоны для прохода и проезда – ими обременено свыше 8 тысяч многоквартирных домов. При этом если жильцы обращались в суд, он снимал обременение как незаконное.

Депутаты собираются определить порядок установления публичного сервитута – права общего пользования участком. Решение по наложению публичного сервитута принимает государство, но участок при этом не изымается.

Дворы, как правило, общегородская территория, но ситуация двоякая: доступ во двор может обеспечивать только арка, которая является территорией дома, и жильцы могут установить в ней ворота.

Сервитут заставит держать такие ворота открытые. При этом депутаты не против ограниченного сервитута, когда свободных вход во дворы разрешен только днем, к примеру, с 7 до 23 часов, пишет "Парламентская газета".

Подготовить закон депутаты планируют в течение года, но не исключено, что на это потребуется больше времени. Вполне возможно, что не удастся обойтись городскими законами и придется вносить инициативы уже на федеральном уровне.