ГлавнаяГородПетербургские дворы могут открыть для посторонних

Петербургские дворы могут открыть для посторонних

27 июня 2019 г. 214
Фото: © shutterstock.com

Депутаты Санкт-Петербурга планируют разработать закон, по которому проходные дворы, дворы-колодцы и внутриквартальные скверы, закрытые для посторонних, станут доступными для всех.

Сейчас в Петербурге свободный доступ во дворы обеспечивают так называемые зоны для прохода и проезда – ими обременено свыше 8 тысяч многоквартирных домов. При этом если жильцы обращались в суд, он снимал обременение как незаконное.

Депутаты собираются определить порядок установления публичного сервитута – права общего пользования участком. Решение по наложению публичного сервитута принимает государство, но участок при этом не изымается.

Дворы, как правило, общегородская территория, но ситуация двоякая: доступ во двор может обеспечивать только арка, которая является территорией дома, и жильцы могут установить в ней ворота.

Сервитут заставит держать такие ворота открытые. При этом депутаты не против ограниченного сервитута, когда свободных вход во дворы разрешен только днем, к примеру, с 7 до 23 часов, пишет "Парламентская газета".

Подготовить закон депутаты планируют в течение года, но не исключено, что на это потребуется больше времени. Вполне возможно, что не удастся обойтись городскими законами и придется вносить инициативы уже на федеральном уровне.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Куда отправитесь на майские праздники?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>