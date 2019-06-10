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Площадь перед Нотр-Дамом скоро откроют для туристов

10 июня 2019 г. 162
Фото: © shutterstock.com

Во французской столице готовятся открыть площадь перед главным входом в собор Парижской Богоматери. Площадь закрыли после пожара, случившегося в апреле.

В парижской мэрии заявили, что площадь откроют "в очень скором времени", не исключено, что это случится уже в конце текущей недели, пишут местные СМИ.

Кроме того, в ближайшие выходные в одном из приделов собора хотят провести мессу.

Территория вокруг собора загрязнена свинцом, об этом сообщила парижская префектура в конца апреля. Загрязнение произошло во время пожара - свинец содержался в несущей конструкции собора и его шпиле.

Пожар произошел 15 апреля, в результате обрушился шпиль Нотр-Дама и крыша.

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