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Плотность застройки в кварталах реновации вырастет на треть

6 июня 2019 г. 167
Фото: © shutterstock.com

Плотность застройки в районах реновации вырастет примерно на треть, сообщили в Москомархитектуре.

Слушания по проектам планировок территорий реновации с начала года прошли в 14 столичных районах.

На территориях, которые были представлены на слушаниях, по данным Москомархитектуры, общая площадь жилья значительно не вырастет – в этих районах есть большое число домов, которые сносить не будут. Если брать в расчет эти дома, получится, что плотность застройки района вырастет в среднем на треть, пояснили РБК в пресс-службе ведомства.

В рамках рассмотренных проектов планируется снести 415 старых домов общей площадью более 1,8 миллиона квадратных метрах. Если проекты будут согласованы, на их месте построят более 6 миллионов квадратом недвижимости, из которых 5,8 миллиона придется на жилье.

Общая площадь современных новостроек превышает жилую более чем в два раза, отметили в Москомархитектуре. То есть в прирост застройки входит не только существенное увеличение площади собственно квартир, но и нежилые первые этажи и лифтовые шахты (которых в пятиэтажках нет), широкие подъезды, внутридомовые коридоры и другие необходимые для современных инженерных коммуникаций помещения. Также в общую площадь новых домов входит резерв для докупки площади квартир переселенцами из пятиэтажек.

Кроме того, в кварталах реновации помимо строительства новых домов предусматривается благоустройство, размещение объектов инфраструктуры, строительство новых школ, детсадов, спортивных комплексов, поликлиник и досуговых центров.

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