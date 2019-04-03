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Под Казанью пенсионерка строит храм на свои сбережения

3 апреля 2019 г. 528
фото: evening-kazan.ru

81-летняя бабушка Маша руководит стройкой, помогают ей и другие прихожане.

Жительница казанского поселка Борисково 81-летняя Мария Потапова потратила все свои сбережения на возведение храма. Бабушка вложила в строительство около 300 тысяч рублей, теперь отдает свою пенсию и собирает пожертвования.

В поселке, где живут одни пенсионеры, нет ни одного храма – приходится ездить в город, тратя по полтора часа на дорогу только в одну сторону. Раньше на месте строительства была церковь, но в советские годы ее разрушили, остались одни стены. Земля оставалась в собственности у Казанской епархии. После благословения митрополита Анастасия пенсионерка собрала документы и обратилась в администрацию города. Там ей ответили, что денег нет. Сейчас бабушка Маша собирает пожертвования, нанимает рабочих и контролирует стройку, пишет telegram-канал Mash.

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан в свою очередь заявил, что информация о том, что  Мария Потапова  строит на собственную пенсию церковь, преподнесена неверно. По его словам, она – активный организатор строительства, а храм строится на пожертвования прихожан и предпринимателей. Например, на купола церкви несколько миллионов пожертвовал гендиректор казанского завода "Европласт".

"Про бабушку, которая тратит свои средства на стройку, неправильно преподнесли: 81-летняя Мария Степановна Потапова – инициатор строительства, мы ей благодарны за активную позицию, пенсионерка действительно вкладывает в дело созидания храма свои сбережения и занимается сбором пожертвований, но значительную материальную помощь оказывают казанские меценаты", - сказал владыка Феофан, чьи слова приводят РИА Новости. По его словам, храм еще не достроен, но богослужения уже начались.

 

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