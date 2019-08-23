Под наблюдением: названы самые контролируемые города мира

Лидирует Китай – восемь из десяти городов в первой десятке находятся в этой стране. Еще два места достались Лондону и Атланте, сообщает Prian.ru.

Самым контролируемым городом стал китайский Чунцин – там 2,5 миллиона камер на 15,3 миллиона человек, то есть 168 камер на тысячу человек. На втором месте Шэньчжэнь, где 1,9 миллиона камер на 12,1 миллиона жителей (159 камер на тысячe человек). Замыкает тройку Шанхай: 2,9 миллиона камер на 26,3 миллиона жителей (113 камер на тысячу человек).

Москва в рейтинге заняла 18-е место – в российской столице 146 тысяч камер на 12,4 миллиона человек, на каждую тысячу приходится чуть более 11 камер.

Исследователи утверждают, что к 2022 году на каждого человека будет приходиться по одной общественной камере, если их и далее будут устанавливать с запланированной частотой.