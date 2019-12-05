Под Пензой построили городок для инвалидов

В пензенском селе Богословка построили поместье, в котором могут жить молодые люди с инвалидностью. Комплекс уже принял первых 30 жильцов.

В поместье "Новые берега" люди с разной формой инвалидности смогут не только жить, но и работать. Всего комплекс рассчитан на 120 жильцов.

В квартирах учтены все требования для комфортного проживания людей с ограниченными возможностями: широкие проемы, низкие столы, безбарьерные входные группы, ванные со сливными трапами в полу.

В городке планируют организовать порядка 70 рабочих мест, большинство из которых – для инвалидов. Власти подчеркивают, что проект важен для самореализации: проекты, которые будут разрабатывать жители поместья, должны быть направлены на решение общественно значимых проблем. По желанию участника программы проект может быть посвящен творчеству, образования, коммерции, социальному предпринимательству, изобретательству и другим сферам жизни.

Инвалиды и семьи, воспитывающие детей с особенностями развития, до этого проживали в Вологде, Екатеринбурге, с Самарской, Воронежской, Орловской и Пензенской областях.