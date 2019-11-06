Top.Mail.Ru
ГлавнаяГородПод Саратовом пенсионерка забила молотком сожителя за то, что он не починил ручку двери

Под Саратовом пенсионерка забила молотком сожителя за то, что он не починил ручку двери

6 ноября 2019 г. 836
фото: shutterstock.com

Теперь женщину ждет тюрьма. 

В Ершове Саратовской области 60-летняя женщина насмерть забила своего сожителя за то, что тот не смог закрепить гвоздями ручку входной двери в квартиру, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Инцидент произошел летом. Пенсионерка со своим 63-летним сожителем распивали спиртное в квартире. В ходе застолья между ними возникла ссора из-за того, что мужчина из-за опьянения, общей слабости не смог закрепить гвоздями ручку входной двери в квартиру.

"Подсудимая забрала у сожителя хозяйственный молоток, прибила им ручку двери, после чего, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, нанесла молотком сожителю 3 удара по голове", - рассказали в прокуратуре.

После этого женщина положила мужчину в ванную и ударила его еще около 50 раз. Было заведено уголовное дело об убийстве. Недавно состоялся суд, который назначил пенсионерке 9 лет колонии общего режима.

 

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>