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Под тюрьмой Алькатрас нашли секретный тоннель

13 апреля 2019 г. 809
Фото: Sawasdee Snap/Shutterstock.com

Археологи надеются отыскать и другие постройки, которые до организации тюрьмы были на острове.

Одна из самых известных тюрем мира таит немало загадок. Не так давно ученых отыскали под тюрьмой Алькатрас, расположенной на небольшом острове, тоннель, о существовании которого ранее не было известно.

Тюрьма была построена  в начале 20 века. Она стала местом заключения множества преступников, в том числе и Аль Капоне. Считается, что ни одному заключенному сбежать из тюрьмы не удалось. Впрочем, содержать тюрьму на острове оказалось довольно накладно – в середине 20 века ее закрыли, а с 60-х годов она начала функционировать как музей.

Ученые во главе с Тимоти де Сметом использовали самое современное оборудование, включая устройства для радиолокации, тщательно обследовали территорию острова. Под основным зданием тюрьмы они нашли тоннель, выложенный кирпичом, бомбоубежище и каналы – вероятнее всего они предназначались для прогулок заключенных. Качество найденных находок удивило исследователей – постройки практически не пострадали от времени.

 

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