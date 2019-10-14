Под защитой: решение проблемы обманутых дольщиков ускорится

У Москвы теперь есть свой Фонд защиты прав дольщиков. Он должен ускорить решение проблемы обманутых дольщиков.

Московские власти создали Фонд защиты прав участников долевого строительства, который будет заниматься достройкой проблемных объектов в столице. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Основной задачей станет обеспечение достройки проблемных объектов при банкротстве застройщиков, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Фонд позволит нам оперативно решать проблемы в сфере дольщиков и минимизировать количество проблемных объектов. Согласно ФЗ 214-ФЗ, Фонд сам сможет выступать в качестве застройщика и достраивать проблемные объекты на территории Москвы в приоритетном порядке", - пояснил Марат Хуснуллин. Москва вошла в число первых регионов России, создавших такую организацию. Основным приоритетом нашей работы являются интересы москвичей, подчеркнул вице-мэр.

Учредителем фонда выступает правительство Москвы в лице Москомстройинвеста. Финансироваться работа фонда будет за счет бюджета Москвы. Планируется, что московский фонд дольщиков будет достраивать шесть проблемных объектов, среди них - ЖК "Малыгина, 12", ЖК "Академ-Палас". Зимой прошлого года Сергей Собянин заявил, что город своими силами завершит три самых проблемных жилых объекта: ЖК "Царицыно", "Академ-Палас" и "Терлецкий парк".

В дорожных картах по проблемным объектам предусмотрен механизм завершения строительства региональным Фондом, сейчас данный перечень формируется, добавила глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова. По данным столичных властей, с 2011 года в Москве были решены проблемы более 13 тысяч обманутых дольщиков, в том числе порядка 1400 граждан – с начала 2019 года.

В России уже есть федеральный Фонд защиты прав дольщиков. Он был создан в 2017 году. Его задача – исключить риски появление обманутых дольщиков, защитить права пострадавших граждан. В частности, с участием Фонда решается проблема дольщиков обанкротившегося Urban Group. Однако летом был одобрен пакет документов о долевом строительстве, который в том числе предусматривает создание региональных фондов защиты прав дольщиков.

По словам замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, региональные фонды защиты прав дольщиков созданы уже в 12 субъектах (данные на начало октября). Недавно о создании специальный фонд для завершения строительства проблемных домов заявили власти Новосибирска. В регионе строят более 500 домов с привлечением средств дольщиков, 66 из них — проблемные.

Если в регионе нет собственного фонда, то в таком случае единственным вариантом достройки проблемных объектов станет федеральный фонд. Сейчас по всей стране насчитывает почти 3300 проблемных дома в 75 регионах, это почти 17 млн кв м недостроенного жилья. Полностью решить проблему обманутых дольщиков власти планируют в ближайшие пять-шесть лет.

Фонды защиты прав дольщиков создаются в разных регионах России, однако в настоящее время только в Москве достройка проблемных объектов будет вестись исключительно за счет собственных средств города, отмечает управляющий партнер Легес бюро, член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Кроме того, сам фонд может выступать в качестве застройщика – то есть завершить строительство дома и объектов инфраструктуры. Еще одно преимущество московского фонда защиты прав дольщиков – город может инициировать процедуру банкротства застройщика проблемного объекта.

"При наличии признаков неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества застройщика органы государственной власти города Москвы смогут обращаться в арбитражный суд с заявлением о признании застройщика банкротом", - отмечает Мария Спиридонова.

По словам юриста, это является важным пунктом, так как процедура банкротства может вестись десятилетие, следовательно, настолько же растягивается решение проблемы дольщиков. С появлением у города права по банкротству, процесс достройкой домов должен ускориться.

По мнению управляющего партнера компании "Метриум" Марии Литинецкой, основная причина создания отдельного московского фонда защиты прав дольщиков – это разделение финансовой ответственности властей за достройку объектов. В приказе о создании фонда подчеркивается, что уставной и имущественный взнос делается за счет средств бюджета Москвы и дальнейшее финансирование также будет идти по этой линии.

"Очевидно, в федеральном фонде защиты прав дольщиков не хватит средств на достройку всех объектов в стране, поэтому Москва, как весьма платежеспособный регион, решила заняться решением проблемы долгостроев самостоятельно, позаимствовав только организационно-правовую форму фонда, уже созданного на федеральном уровне", - говорит Мария Литинецкая. Не исключено, что некоторые регионы страны, в которых есть долгострои и достаточные финансовые ресурсы, последуют примеру столицы.

Эксперты считают, что появление у Москвы собственного фонда достройку объектов. Наличие регионального Фонда позволит решать вопросы оперативнее и быстрее реагировать на возникновение новых проблемных новостроек, пока количество обманутых дольщиков не приобрело критической массы, считает коммерческий директор Tekta Group Наталья Козлова.

"За счет регионального Фонда можно будет достраивать проблемные проекты в приоритетном порядке, чего вряд ли реально добиться при наличии единственного федерального Фонда", - считает она. Кроме того, учредителем фонда являются сами столичные власти (Москомстройинвест), поэтому можно рассчитывать на ускоренное решение вопроса с обманутыми дольщиками.

Поскольку управление и финансирование достройкой проблемных объектов переносится в Москве с федерального на городской уровень, завершение долгостроев действительно ускорится, соглашается управляющий партнер компании "Метриум". "Городские власти смогут отчитаться о преодолении трудности с обманутыми дольщиками, а покупатели квартир получат долгожданные ключи", - отмечает она.

Через собственный фонд власти Москвы смогут одновременно заняться решением проблем всех долгостроев в столице, которых, кстати, не очень много – шесть объектов, добавляет гендиректор Level Group Кирилл Игнахин.

"Даже если к ним прибавятся еще несколько строек, московский фонд сможет эффективнее завершить эти объекты, чем федеральный Фонд защиты прав дольщиков. Соответственно, люди быстрее получат свои квартиры, а город устранит давнюю "головную боль", - считает топ-менеджер.

В целом на решение проблемы обманутых дольщиков в Москве уйдет еще пять лет, как минимум она перестанет быть массовой, считают эксперты. " Конечно, где-то будут возникать новые долгострои, но это будет происходить эпизодически, а их достройка завершится быстро", - считает Мария Литинецкая. Сами власти планируют полностью закрыть вопрос обманутых дольщиков в Москве в 2022 году. К этому времени должны быть завершены текущие долгострои.

Генеральный директор девелоперской компании "СМУ-6 Инвестиции" Алексей Перлин в свою очередь считает, что Фонд в ближайшее время ждет немало работы за счет появления новых банкротов – девелоперов, которые не смогли получить проектное финансирование. Из более трех тысяч застройщиков, работающих в России, уйти может каждый третий. Поэтому достраивать объекты придется еще 3-5 лет, до тех пор, пока 100% проектов не станут продаваться через эскроу-счета.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко в начале октября заявил, что тревогу при переходе на проектное финансирование вызывают около 1% российских застройщиков. Это где-то 3,5 миллиона квадратных метров строящегося жилья. Мы должны с субъектами довести их вручную, с механизмом, если нужно, поручительства института развития "Дом.РФ" по проектному финансированию. Эксперты заявляли, что четверть строящихся новостроек в России находятся в зоне риска.