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Под жилым домом в Египте раскопали древний храм

16 сентября 2019 г. 263
Фото: © shutterstock.com

В Египте под жилым домом черные археологи организовали раскопки – им удалось найти старинный храм.

Работы в настоящее время приостановлены полицией. Храм эпохи Птолемеев (IV век до нашей эры) обнаружили под жилым домом в провинции Сохаг, передает РИА Новости.

В ходе обыска полиция обнаружила раскопанную шахту площадью около 2,6 квадратного метра и глубиной 9,5 метра. Внутри нашли известняковые стены и пол храма, а также помещение из известняка с рисунками и надписями.

Дом, в котором велись работы, опечатан. Черные археологи задержаны.

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