Под жилым домом в Египте раскопали древний храм

В Египте под жилым домом черные археологи организовали раскопки – им удалось найти старинный храм.

Работы в настоящее время приостановлены полицией. Храм эпохи Птолемеев (IV век до нашей эры) обнаружили под жилым домом в провинции Сохаг, передает РИА Новости.

В ходе обыска полиция обнаружила раскопанную шахту площадью около 2,6 квадратного метра и глубиной 9,5 метра. Внутри нашли известняковые стены и пол храма, а также помещение из известняка с рисунками и надписями.

Дом, в котором велись работы, опечатан. Черные археологи задержаны.