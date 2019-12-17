Подмосковье будет стимулировать раздельный сбор мусора скидками

Скидки за раздельный сбор мусора будут предоставлять собственников домов в СНТ (несадовое коммерческое товарищество) и владельцам частных домов. Зампред подмосковного правительства Евгений Хромушин подчеркнул, что экономическое стимулирование в данный момент лучшее решение, передает РИА Новости.

"Штрафов у нас не будет точно, по крайней мере в ближайшее время", - заверил он.

Тарифы подмосковные власти повышать пока не планируют, однако если в контейнерах будет неразделенный мусор, региональный оператор сможет выставить счет по высокому тарифу, а если разделенный – по более низкому.