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Подмосковье будет стимулировать раздельный сбор мусора скидками

17 декабря 2019 г. 71
Фото: © shutterstock.com

Власти Подмосковья планируют стимулировать раздельный сбор мусора скидками. Штрафы вводить не планируется.

Скидки за раздельный сбор мусора будут предоставлять собственников домов в СНТ (несадовое коммерческое товарищество) и владельцам частных домов. Зампред подмосковного правительства Евгений Хромушин подчеркнул, что экономическое стимулирование в данный момент лучшее решение, передает РИА Новости.

"Штрафов у нас не будет точно, по крайней мере в ближайшее время", - заверил он.

Тарифы подмосковные власти повышать пока не планируют, однако если в контейнерах будет неразделенный мусор, региональный оператор сможет выставить счет по высокому тарифу, а если разделенный – по более низкому.

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