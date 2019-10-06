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Покрас Лампас восстановил "Супрематический крест" и уехал

6 октября 2019 г. 584

Художник Покрас Лампас завершил в Екатеринбурге восстановление своей работы "Супрематический крест" – его повредили коммунальщики. Крест также вызвал протест местных православных активистов.

Завершив работу, художник уехал из Екатеринбурга, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь фестиваля "Стенограффия" Екатерина Кизюн.

"Супрематический крест" был создан Покрасом Лампасом в рамках фестиваля. Позже на участке велись дорожные работы, и рисунок повредили битумом. Асфальт нанести не успели, работы на участке были приостановлены.

Художник планировал приехать в Екатеринбург в конце августа, но тогда православные активисты устроили акцию рядом с его работой. В сентябре Покрас Лампас представил новый эскиз работы, где крест был заменен на три оторванных друг от друга прямоугольника, в которые вписана каллиграфия.

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