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Покупают и отказываются: в Челябинске не могут продать старинный особняк

9 августа 2019 г. 238
Фото: © shutterstock.com

В Челябинске на продажу выставлен особняк в историческом центре – недвижимость пытаются продать уже третий раз.

Дом Агро-Кузнецова и ранее выставлялся на торги. Предприниматели охотно участвовали в конкурсе, предлагая за особняк и полтора, и три миллиона рублей, но затем отказывались от покупки.

Причиной тому стали жесткие условия использования недвижимости. Дом XIX века находится в плачевном состоянии и является объектом культурного наследия, что накладывает на собственников массу ограничений.

Фото: © 74.ru

На этот раз челябинские власти подготовили новые условия использования особняка, понадеявшись, что для дома наконец-то найдется хозяин, пишет 74.ru. На восстановление здания теперь предусмотрено три года. Стартовая цена – 1 рубль.

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