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Политехнический музей откроют после реконструкции в конце 2020 года

12 декабря 2019 г. 449
Фото: © shutterstock.com

Политехнический музей в Москве откроют для посетителей в конце 2020 года. Музей станет новым центром притяжения для москвичей и туристов.

Масштабную реконструкцию Политехнического музея планируют завершить к его 148-му дню рождения – 12 декабря 2020 года, говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Глава попечительского совета музея Игорь Шувалов отметил, что с окончанием работ здание на Лубянской площади станет не только технологическим музеем с уникальной экспозицией, но и новым центром притяжения для москвичей и гостей города. 

Год перед открытием в музее посвятят проведению мероприятий, которые помогут заочно познакомиться с обновлениями. Мероприятия будут проводить на различных городских площадках.   

Здание Политеха было построено в период с 1875 по 1908 годы. Масштабную модернизацию музея начали в 2013 году. В настоящее время отреставрированы все фасады, открыт амфитеатр перед северным фасадом, а также проход от амфитеатра к метро.

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