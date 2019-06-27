Поляки хотят найти Янтарную комнату в неизвестном тоннеле

В Польше начали поиски Янтарной комнаты, похищенной в годы Великой Отечественной войны из Царского села.

Сотрудники музея Второй мировой войны в городе Мамерки обнаружили вход в неизвестный подземный тоннель, который ранее обнаружили на территории бывшего штаба командования немецких сухопутных войск. Польский музейщики считают, что тоннель может вывести к месту, где спрятано сокровище, передает ТАСС.

Лаз был найден при помощи мощного георадара. На месте входа выросло дерево, которое не давало открыть люк.

Когда вход расчистили, эксперты обнаружили технический тоннель, который исследовали с помощью специальной камеры. Потом тяжелую бетонную крышку сдвинули и обнаружили неглубокий колодец со ступенями и канализационными трубами.

В колодце нет мусора и никаких послевоенных предметов – это означает, что со времен войны его никто не открывал. Исследователи полагают, что тоннель может вывести к Янтарной комнате. Но даже если сокровищ не найдут, под землей могут оказаться документы, оружие и предметы быта.

Ранее в Мамерках уже искали Янтарную комнату, но поиски к успеху не привели.