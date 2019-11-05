После сильного ветра в Костроме у дома съехала крыша

В Костроме после сильного ветра у одного из домов съехала крыша. Позже крышу и вовсе демонтировали, и теперь здание заливает.

Кровлю у дома на улице Коммунаров сорвало около недели назад после сильного ветра, который обрушился на город. Поврежденная часть медленно съезжала, с нее на единственное крыльцо падали куски поврежденного покрытия и кирпичи, пишет K1NEWS.RU.

После того, как история получила огласку в местных СМИ, часть крыши демонтировали, и теперь жильцы страдают от новой напасти – с потолка идет настоящий дождь, вода попадает на проводку, и люди боятся короткого замыкания.