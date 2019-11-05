Top.Mail.Ru
ГлавнаяГородПосле сильного ветра в Костроме у дома съехала крыша

После сильного ветра в Костроме у дома съехала крыша

5 ноября 2019 г. 248
Фото: © vk.com/moya_kostroma

В Костроме после сильного ветра у одного из домов съехала крыша. Позже крышу и вовсе демонтировали, и теперь здание заливает.

Кровлю у дома на улице Коммунаров сорвало около недели назад после сильного ветра, который обрушился на город. Поврежденная часть медленно съезжала, с нее на единственное крыльцо падали куски поврежденного покрытия и кирпичи, пишет K1NEWS.RU.

После того, как история получила огласку в местных СМИ, часть крыши демонтировали, и теперь жильцы страдают от новой напасти – с потолка идет настоящий дождь, вода попадает на проводку, и люди боятся короткого замыкания.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>