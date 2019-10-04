После жалобы жильцов коммунальщики перенесли мусор от одного дома к другому

Коммунальные службы Кургана весьма оригинально подошли к решению проблемы, о которой сообщила одна из местных жительниц.

Женщина написала в мэрию жалобу на несанкционированную свалку, которая образовалась рядом с ее домом. После этого мусор частично собрали в мешки и отнесли его к соседнему дому.

О произошедшем жительница города рассказала в сообществе "ЧП Курган" в соцсети "ВКонтакте". Она отметила, что мешки с мусором лежат у соседнего дома уже вторую неделю.

Фото: © vk.com/chp45

"Наверное, нужно снова писать? Может, чуть дальше унесут", - предположила женщина. В пресс-службе мэрии обещали разобраться с инцидентом, сообщает URA.RU.