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После жалобы жильцов коммунальщики перенесли мусор от одного дома к другому

4 октября 2019 г. 449
Фото: © shutterstock.com

Коммунальные службы Кургана весьма оригинально подошли к решению проблемы, о которой сообщила одна из местных жительниц.

Женщина написала в мэрию жалобу на несанкционированную свалку, которая образовалась рядом с ее домом. После этого мусор частично собрали в мешки и отнесли его к соседнему дому.

О произошедшем жительница города рассказала в сообществе "ЧП Курган" в соцсети "ВКонтакте". Она отметила, что мешки с мусором лежат у соседнего дома уже вторую неделю.

Фото: © vk.com/chp45

"Наверное, нужно снова писать? Может, чуть дальше унесут", - предположила женщина.  В пресс-службе мэрии обещали разобраться с инцидентом, сообщает URA.RU.

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