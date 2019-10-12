Посмотрите: как в удмуртской деревне с караваем и в резиновых сапогах дорогу открывали

фото: vk.com/public166518275 1 /5 Девятого октября в Юкаменском районе Удмуртии состоялось торжественное открытие отремонтированных грунтовых дорог в деревнях Жувам и Шамардан.