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Посмотрите: самые необычные аэропорты мира

11 сентября 2019 г. 773
Посмотрите: самые необычные аэропорты мира
Аэропорт принцессы Юлианы
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Взлетно-посадочная полоса этого аэропорта находится практически на пляже. Отдыхающие наслаждаются невероятным зрелищем, наблюдая за садящимися буквально над их головами самолетами.

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