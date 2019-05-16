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Посмотрите: в Перми построят сразу три небоскреба

16 мая 2019 г. 1037
Фото: proPerm.ru

О конкретных сроках реализации проекта пока ничего неизвестно.

В рамках межрегионального архитектурно-строительного форума, состоявшегося в Перми 15 мая, был представлен проект трех небоскребов. Здания станут частью общественно-делового центра «Пермь-Сити».

Проект был представлен архитектурным бюро SPEEH и ВИКАР: авторы предлагают построить три башни высотой 176, 223 и 283 метра. В них разместятся офисы, торгово-развлекательный центр, гостиница, концертный зал. О том, когда построят дома, пока не говорится.

 

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