Посмотрите: в Перми построят сразу три небоскреба

О конкретных сроках реализации проекта пока ничего неизвестно.

В рамках межрегионального архитектурно-строительного форума, состоявшегося в Перми 15 мая, был представлен проект трех небоскребов. Здания станут частью общественно-делового центра «Пермь-Сити».

Проект был представлен архитектурным бюро SPEEH и ВИКАР: авторы предлагают построить три башни высотой 176, 223 и 283 метра. В них разместятся офисы, торгово-развлекательный центр, гостиница, концертный зал. О том, когда построят дома, пока не говорится.