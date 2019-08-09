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Повышенная этажность: Москву застраивают высотками

9 августа 2019 г. 139
Фото: © shutterstock.com

Пятая часть столичных квартир, выставленных на продажу, расположена в домах от 30 этажей. И количество высоток в Москве растет – за два года строящихся домов повышенной этажности стало вдвое больше.

Высокие дома выгодны для застройщиков, однако несут дополнительные траты: возникает необходимость установки второго лифта, нужно строить технический этаж и так далее. Однако стоит учитывать, что стоимость земельного участка и подведения коммуникаций зависит от площади строительства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на опрошенных экспертовю

Самым востребованным в Москве по-прежнему остается жилье рядом со станциями метро и дорожными развязками. Домами повышенной этажности девелоперы предпочитают застраивать участки рядом с магистралями и транспортными узлами.

Эксперты отмечают, что буму высотного строительства в Москве и крупных городах России способствует отсутствие градостроительного регулирования высотности.

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