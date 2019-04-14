"Прагу" купили: что станет с легендарным рестораном

Легендарная "Прага" ушла с молотка за 1,5 миллиарда рублей. Ресторан на Арбате, некогда принадлежавший хозяину Черкизовского рынка, перешел в руки владельца рынка Черемушкинского.

1 миллиард 400 тысяч рублей и единственный претендент на покупку. Новый владелец легендарной "Праги" - Мирослав Мельник, в прошлом коммерческий директор аэропорта Шереметьево, с 2017-го - хозяин Черемушкинского рынка. В студенческие 80-е — завсегдатай кондитерской при "Праге". "В 7 утра занимал очередь и покупал торт "Прага", чтобы подарить маме", - вспоминает предприниматель.

Теперь в его руках не только знаменитый торт, но и судьба одноименного ресторана. Кондитерский цех обещает сохранить, а на месте бывшей "Праги" открыть элитное европейское заведение. "Я хотел бы, конечно, несколько этажей отдать под туризм – апартаменты или гостиница. Ну и поскольку исторически это ресторан, скорее всего, мы с каким-то хорошим брендом будем делать там ресторан", - рассказывает Мельник.

Символ эпохи, да и не одной. В XIX веке трактир, в начале XX - первоклассный ресторан с роскошными залами, после революции в этих же залах - Моссельпромовская столовая. Ну, а в советские 70-е "Прага" и вовсе — мечта любого москвича.

Здесь Чехов праздновал премьеру "Чайки", Илья Репин устраивал банкеты после вернисажей, а Сергей Есенин просто очень любил отобедать. "Сладостный магнит" — так называли легендарный ресторан уже в советское время. Слово-бренд, означавшее только самое лучшее. Торт "Прага", котлета по-киевски, заливное из осетрины. Вершина советского общепита.

Еще один знаменитый советский ресторан - "Арагви", здесь многие москвичи впервые попробовали хачапури. Провиант для первого грузинского ресторана в столице доставляли специальным вагоном поезда "Москва-Тбилиси". В 90-е — затишье на 15 лет. После — долгожданная реставрация и неудачная попытка вернуть "Арагви". Проект оказался нерентабельным.

"Мне говорили, что здесь подняли плату за аренду, - рассказала историк Москвы Наталья Леонова. – Москва еще раз потеряла легендарный ресторан".

Потеряла столица и культовую булочную на Покровке. Закрылась, беспрерывно проработав больше века. С тем, что хлеб здесь больше не купить, местным жителям пришлось смириться. Утешала сохранившаяся вывеска эпохи НЭПа, ее с трудом отреставрировали на средства горожан. Они же и забили тревогу, не узнав на фотографиях риелторов любимую булочную: вместо исторической вывески - лаконичное название будущего ресторана. Пока еще в 3D-модели.

Новый собственник, видимо, забыл, что даже фрагмент фасада - тоже культурное наследие. Изменение буквально каждого миллиметра требует согласований.

"Виновные будут привлечены к административной ответственности, а все дальнейшие действия по этому объекту будут осуществляться исключительно по согласованному Департаментом проекту", - сообщил Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы.

Такая же история была и с аптекой на Малой Бронной. С 1914-го она закрывалась разве что на учет, но арендатор пару лет назад решил открыть здесь ресторан. Аптеку отстояли. Сохранилась не только вывеска, но и историческое назначение помещения. После очередной смены арендатора аптека в том же здании, что и век назад.

Исторические реалии могут быть дороже бизнеса, и москвичи понимают это не хуже специалистов, пытаясь донести это до собственников. Борьба идет с переменным успехом.