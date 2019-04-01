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Преподаватель университета превратил обсерваторию в R2-D2 из "Звездных войн"

1 апреля 2019 г. 675
Фото: © Global Look Press

В немецком городе Кайзерслаутен преподаватель местного университета перекрасил обсерваторию и превратил ее в достопримечательность.

Обсерватория Высшей школы Кайзерслаутена после покраски стала выглядеть, как робот R2-D2 из саги "Звездные войны". К работе он подключил своих студентов и друзей.

Обновленная обсерватория прославилась после того, как актер Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера, запостил ее фотографии в своем Twitter.

После публикации в Кайзерслаутен потянулись фанаты Star Wars, чтобы сделать фотографии на фоне громадного R2-D2, пишет dw.com.

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