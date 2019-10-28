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Президент потребовал ускорить строительство развязки в Химках

28 октября 2019 г. 246
фото: shutterstock.com

Губернатор пообещал завершить строительство в 2021 году. 

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Московской области Андрею Воробьеву ускорить темпы строительства транспортной развязки в Химках.

"Люди ждут, Андрей Юрьевич, поэтому нужно ускоряться", - сказал Владимир Путин, чьи слова приводятся на сайте Кремля. По словам Воробьёва, проектирование завершено. До конца года будет объявлен конкурс на строительство развязки и определен победитель. Самое сложно при ее строительстве – подготовить территорию.

"Мы начнем строить ее если не в последний месяц этого года, то в начале следующего точно начнем. Технологический срок строительства – порядка двух лет. В 2021 году, как вы нам и указывали, мы должны развязку сдать", - пообещал губернатор Московской области.

По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, планируется построить двухуровневую развязку длинной около 3,5 км с эстакадой через Ленинградское шоссе, которая соединит улицу Репина с улицей Дружбы. Число полос движения по основному ходу и съездам составит от двух до пяти.

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