При строительстве водопровода коммунальщики случайно уничтожили три памятника археологии

Сотрудники «Управления по охране объектов культурного наследия» Липецкой области готовят иск против компании, прокладывавшей водопровод в село Доброе.

Работы по прокладке водопровода завершились успешно, однако местные археологи возмущены и расстроены. Сейчас на месте, где планировалось проведение археологических раскопок, на проведение которых был получен федеральный грант, проложены трубы. Об этом сообщает канал ОТР.

Водопровод расположился на месте стоянки древних людей, обнаруженной еще в 1980-х годах. Древние стоянки были внесены в реестр особо охраняемых памятников культуры Липецкой области.

Археологи утверждают, что работы по сооружению водопровода привели к уничтожению огромного количества артефактов. Они подчеркивают, что разрешения на проведение работ у коммунальщиков не было.

Строители возражают, уверяя, что все необходимые документы были, а работы были согласованы – ни о каких археологических памятниках на месте прокладки магистрали им не сообщили.