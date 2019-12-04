Прощай, "Соловей": в Москве начали сносить знаменитый киноцентр на Красной Пресне

Второго декабря в кинотеатре прошел последний сеанс. Посетителям бесплатно показали картину Чарли Чаплина "Великий диктатор".
В Москве начался снос киноцентра "Соловей" на Красной Пресне. Видео, на котором спецтехника сносит здание, появилось в социальных сетях. Прямую трансляцию с места сноса киноцентра также ведет телеканал "Россия 24".
"Соловей" начали сносить. Press F. pic.twitter.com/HJSU9qDajt— Московские новости (@moskow_vk) 4 декабря 2019 г.
Планируемый снос киноцентра вызвал общественный резонанс. Горожане выступили против закрытия "Соловья", их также поддержали деятели культуры и некоторые политики. Например, против сноса киноцентра выступил режиссер, глава Союза кинематографистов России Никита Михалков. Он направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выкупить и сохранить киноцентр "Соловей", на месте которого хотят построить гостиничный комплекс.
Телеведущая и благотворительница Оксана Федорова поддержала реконструкцию столичного киноцентра "Соловей" на Красной Пресне. По ее мнению, "Соловей" морально устарел и нуждается в обновлении.
На месте "Соловья" планируется построить 21-этажное здание, в котором будут располагаться апартаменты, детский реабилитационный центр с бассейном и тренажерными залами, галерея и кафе и кинозалы.
Киноцентр на Красной Пресне был построен архитектором Юлием Филлером в 1959 году. Здесь более четверти века работало Всесоюзное бюро пропаганды советского киноискусства, позднее его переименовали во Всесоюзное творческо-производственное объединение "Киноцентр". С 1989 по 2005 годы на территории комплекса располагался Музей кино. Последнее время здесь располагался один из крупнейших в Восточной Европе кинотеатров с 24 кинозалами.