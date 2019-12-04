Прощай, "Соловей": в Москве начали сносить знаменитый киноцентр на Красной Пресне

В Москве начался снос киноцентра "Соловей" на Красной Пресне. Видео, на котором спецтехника сносит здание, появилось в социальных сетях. Прямую трансляцию с места сноса киноцентра также ведет телеканал "Россия 24".

Планируемый снос киноцентра вызвал общественный резонанс. Горожане выступили против закрытия "Соловья", их также поддержали деятели культуры и некоторые политики. Например, против сноса киноцентра выступил режиссер, глава Союза кинематографистов России Никита Михалков. Он направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выкупить и сохранить киноцентр "Соловей", на месте которого хотят построить гостиничный комплекс.

Телеведущая и благотворительница Оксана Федорова поддержала реконструкцию столичного киноцентра "Соловей" на Красной Пресне. По ее мнению, "Соловей" морально устарел и нуждается в обновлении.

На месте "Соловья" планируется построить 21-этажное здание, в котором будут располагаться апартаменты, детский реабилитационный центр с бассейном и тренажерными залами, галерея и кафе и кинозалы.

Киноцентр на Красной Пресне был построен архитектором Юлием Филлером в 1959 году. Здесь более четверти века работало Всесоюзное бюро пропаганды советского киноискусства, позднее его переименовали во Всесоюзное творческо-производственное объединение "Киноцентр". С 1989 по 2005 годы на территории комплекса располагался Музей кино. Последнее время здесь располагался один из крупнейших в Восточной Европе кинотеатров с 24 кинозалами.