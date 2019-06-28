Простоит 100 лет: генподрядчик рассказал, как проверяли на прочность Крымский мост

До начала стройки инженеры провели анализ многолетних сводок погоды, изучили все максимумы и запроектировали мост с большим запасом прочности.

К примеру, модель арок (наиболее уязвимых перед ветром элементов моста) испытали мощным ураганом в аэродинамической трубе, рассказал заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам компании Стройгазмонтаж (является генподрядчиком) Леонид Рыженькин.

По его словам, конструктив моста разрабатывался с учетом того, что в Керченском проливе могут случиться мощный ледоход, сильный шторм или землетрясение. Изучением сейсмики и грунтов в районе будущего строительства занимались ученые, их рекомендации были учтены в проектных решениях. Далее инженеры разработали комплексную антисейсмическую защиту моста. Например, под каждой опорой сформирован "пучок", или "куст свай". То есть, каждая свая погружена под нужным уклоном. Опора с таким свайным фундаментом более устойчивая при колебаниях.

Еще одно проектное решение – это специальное антисейсмическое закрепление железнодорожных пролетов.

Также до начала стройки инженеры провели анализ многолетних сводок погоды, изучили все максимумы за минувшие десятилетия и запроектировали мост с большим запасом прочности.

"Модель арок (наиболее уязвимых перед ветром элементов моста) испытали мощным ураганом в аэродинамической трубе в Крыловском государственном научном центре. Чтобы не допустить колебаний этих конструкций с высокой парусностью, их оснастили специальными устройствами – "обтекателями", которые работают по принципу крыла самолета", - рассказал Леонид Рыженькин в интервью Вести.Недвижимость.

"Мы строим надежный мост, который простоит как минимум 100 лет. Это его гарантийный срок при надлежащем обслуживании", - отметил он.

Крымский мост является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильная часть моста через Керченский пролив открылась в мае 2018 года, хотя изначально открытие было запланировано на декабрь. Начало железнодорожного движения должно состояться в декабре этого года.