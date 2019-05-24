ГлавнаяГородПсковской области не хватает отелей и кафе

Псковской области не хватает отелей и кафе

24 мая 2019 г. 288
Фото: © shutterstock.com

Власти Псковской области ищут инвесторов для строительства туристической инфраструктуры: в области не хватает отелей и мест общественного питания, в том числе и на популярных у туристов маршрутов.

Псковские власти отмечают рост количества туристов и прогнозируют, что их станет еще больше. При этом даже в популярных местах, например, в городе Печоры, не хватает необходимой инфраструктуры.

"Большое количество паломников приезжает в Псково-Печерский монастырь. Какую-то часть времени они там провели, а потом возникают проблемы с тем, чтобы покушать, куда-то сводить детей, каким-то образом организовать свое свободное время, где-то переночевать, а потом комфортно уехать", - рассказал губернатор регион Михаил Ведерников.

Он также сообщил, что инвесторы могут поучаствовать и в проекте создания аналога "Диснейленда" по мотивам сказок Александра Пушкина, передает РИА Новости

"Было бы здорово, когда люди проедут по пушкинским местам, и можно будет в игровой форме донести до детей творчество поэта", - отметил Ведерников.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Куда отправитесь на майские праздники?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>