Путин поручил кабмину следить за ходом отопительного сезона

Глава государства указал на проблемы при подготовке к отопительному сезону в регионах.

Президент России Владимир Путин поручил членам правительства следить за прохождением отопительного сезона в стране. Об этом он заявил совещании с членами кабмина, заслушав доклады глав Минстроя и Минэнерго о подготовке к отопительному сезону.

"Хорошо, я прошу вас самым внимательным образом за этим наблюдать. Вы знаете, есть все-таки проблемные регионы, там и с запасами (ред. - проблемы). Надо, чтобы все было в полном объеме; там, где еще и топливо нужно, чтобы было гарантировано в нужных объемах - и угли чтобы были, и мазут топочный чтобы был", - заявил Владимир Путин, чьи слова приводят РИА Новости.

По словам главы Минстроя РФ Владимира Якушева, отопительный сезон начался в 47 российских регионах. Тепло пришло в дома жителей Дальневосточного, Cибирского, Уральского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов, рассказал министр.

"Индекс готовности составляет более 80%. Мы идем в том же темпе, что и в прошлом году", - сказал Владимир Якушев.

Ранее редакция Вести.Недвижимость рассказала, как россияне ждали горячих батарей в своих квартирах, спасаясь обогревателями и мечтая об одеялах с подогревом.