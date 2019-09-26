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Путин поручил кабмину следить за ходом отопительного сезона

26 сентября 2019 г. 160
фото: shutterstock.com

Глава государства указал на проблемы при подготовке к отопительному сезону в регионах.

Президент России Владимир Путин поручил членам правительства следить за прохождением отопительного сезона в стране. Об этом он заявил совещании с членами кабмина, заслушав доклады глав Минстроя и Минэнерго о подготовке к отопительному сезону.

"Хорошо, я прошу вас самым внимательным образом за этим наблюдать. Вы знаете, есть все-таки проблемные регионы, там и с запасами (ред. - проблемы). Надо, чтобы все было в полном объеме; там, где еще и топливо нужно, чтобы было гарантировано в нужных объемах - и угли чтобы были, и мазут топочный чтобы был", - заявил Владимир Путин, чьи слова приводят РИА Новости.

По словам главы Минстроя РФ Владимира Якушева, отопительный сезон начался в 47 российских регионах. Тепло пришло в дома жителей Дальневосточного, Cибирского, Уральского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов, рассказал министр.

"Индекс готовности составляет более 80%. Мы идем в том же темпе, что и в прошлом году", - сказал Владимир Якушев.

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