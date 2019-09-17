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Рабочие расчистили свалку, которую мужчина собирал 7 лет

17 сентября 2019 г. 462
Фото: © shutterstock.com

В Екатеринбурге рабочие расчистили и вывезли мусор, лежавший на участке одного из домов на юго-западе города.

Хозяин участка собирал всякий хлам – одежду, металл, остатки продуктов – и складировал рядом со своим домом в течение семи лет. Чтобы разгрести свалку, понадобилось восемь часов.

Вопрос с уборкой соседи пытались решить несколько лет. Под тяжестью мусора уже накренился забор, завелись грызуны и насекомые. Но убрать свалку никак не удавалось, поскольку расположена она была на частной территории.

Лишь в этом году региональному оператору разрешили убирать любые незаконные свалки, а затраты взыскивать в собственников земли, пишет "Наша газета".

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