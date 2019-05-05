Рабочие в Петербурге спрятали мусор в блокадном памятнике

После появлений снимков в соцсетях рабочие перепрятали мусор - из памятника в канаву.

Рабочие сложили мешки с мусором в амбразуре блокадного артиллерийского сооружения ДОТ оборонительного рубежа "Ижора" на железнодорожной станции "Проспект Славы". Фото разместили пользователи в соцсетях.

После публикаций мусор из памятника исчез. Однако, позже появились сообщения, что рабочие просто перепрятали мусор. На этот раз - в канаву напротив ДОТа. Местные активисты уже написали жалобу в прокуратуру, передает издание "Собака".