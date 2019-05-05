ГлавнаяГородРабочие в Петербурге спрятали мусор в блокадном памятнике

Рабочие в Петербурге спрятали мусор в блокадном памятнике

5 мая 2019 г. 463
фото: vk.com/kupchinonews

После появлений снимков в соцсетях рабочие перепрятали мусор - из памятника в канаву.

 

Рабочие сложили мешки с мусором в амбразуре блокадного артиллерийского сооружения ДОТ оборонительного рубежа "Ижора" на железнодорожной станции "Проспект Славы". Фото разместили пользователи в соцсетях.

После публикаций мусор из памятника исчез. Однако, позже появились сообщения, что рабочие просто перепрятали мусор. На этот раз - в канаву напротив ДОТа. Местные активисты уже написали жалобу в прокуратуру, передает издание "Собака".  

 

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Куда отправитесь на майские праздники?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>