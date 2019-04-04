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Ради строительства дублера Щелковского шоссе придется изменить границы национального парка

4 апреля 2019 г. 430
Фото: Piotr Zajda/Shutterstock.com

Длина новой автомагистрали составит 19 километров.

Для строительства дублера Щелковского шоссе придется исключить из состава национального парка «Лосиный остров» 140 га территории. Это на 40 га больше, чем предполагалось в плане 2014 года. Строительство на территории национальных парков размещено – правительство предлагает изменить границы охраняемой территории. Проект постановления правительства, сообщает издание Коммерсантъ, был направлен на согласование в Минфин, Минтранс, правительство Московской области и другие ведомства.

Эксперт Greenpeace Михаил Крейндлин отмечает, что подобная практика может распространиться и на другие особо охраняемые территории.

Ранее сообщалось, что Росавтодор принял решение не сносить жилые дома, реконструируя Щелковское шоссе, а построить дублер, проложив его через лес.

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