Ради строительства дублера Щелковского шоссе придется изменить границы национального парка

Для строительства дублера Щелковского шоссе придется исключить из состава национального парка «Лосиный остров» 140 га территории. Это на 40 га больше, чем предполагалось в плане 2014 года. Строительство на территории национальных парков размещено – правительство предлагает изменить границы охраняемой территории. Проект постановления правительства, сообщает издание Коммерсантъ, был направлен на согласование в Минфин, Минтранс, правительство Московской области и другие ведомства.

Эксперт Greenpeace Михаил Крейндлин отмечает, что подобная практика может распространиться и на другие особо охраняемые территории.

Ранее сообщалось, что Росавтодор принял решение не сносить жилые дома, реконструируя Щелковское шоссе, а построить дублер, проложив его через лес.