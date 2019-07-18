ГлавнаяГородРадиации в зоне строительства Юго-Восточной хорды не нашли

Радиации в зоне строительства Юго-Восточной хорды не нашли

18 июля 2019 г. 200
Фото: © shutterstock.com

В зоне строительства моста от Шоссейной до Кантемировской улицы в Москве радиационных веществ не обнаружено. Участок входит в состав Юго-Восточной хорды.

Еще при разработке проекта замеры радиационного фона на участке проводились трижды – брали поверхностные пробы и глубинные с отметки до 12 метров, сообщил гендиректор Управления дорожно-мостового строительства Москвы Василий Десятков. Фон в зоне строительства отвечает всем нормативам, подчеркнул чиновник.

Строительство шестиполосного моста планируется начать через 2-3 месяца. Он пройдет через Москву-реку и не затронет территорию Московского завода полиметаллов.

Ранее в соцсетях появились публикации о том, что в зону прокладки Юго-Восточной хорды попадает могильник радиоактивных веществ, которые из-за строительных работ могут поднять на поверхность.

В Москомархитектуре заявили, что маршрут не затрагивает участок со старыми радиоактивными отходами.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>