Радиации в зоне строительства Юго-Восточной хорды не нашли

В зоне строительства моста от Шоссейной до Кантемировской улицы в Москве радиационных веществ не обнаружено. Участок входит в состав Юго-Восточной хорды.

Еще при разработке проекта замеры радиационного фона на участке проводились трижды – брали поверхностные пробы и глубинные с отметки до 12 метров, сообщил гендиректор Управления дорожно-мостового строительства Москвы Василий Десятков. Фон в зоне строительства отвечает всем нормативам, подчеркнул чиновник.

Строительство шестиполосного моста планируется начать через 2-3 месяца. Он пройдет через Москву-реку и не затронет территорию Московского завода полиметаллов.

Ранее в соцсетях появились публикации о том, что в зону прокладки Юго-Восточной хорды попадает могильник радиоактивных веществ, которые из-за строительных работ могут поднять на поверхность.

В Москомархитектуре заявили, что маршрут не затрагивает участок со старыми радиоактивными отходами.