Разборный мост в Амурской области стал рекордсменом

Мост через реку Зея рядом с городом Свободный Амурской области стал самым протяженным комбинированным автодорожным разборным мостом.

Сооружение длиной 1080 метров вошло в Книгу рекордов Вооруженных сил России, говорится на сайте Минобороны.

Мост возвели год назад во время учений по материально-техническому обеспечению войск. Впервые в практике военного мостостроения были использованы уникальные инженерные технологии по сопряжению шести типов мостов различных конструкций.

Сооружение показало свою надежность во время учений – по нему проезжали колонны различной военной техники. Кроме того, мост может обеспечить проход речного флота.