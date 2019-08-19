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Разборный мост в Амурской области стал рекордсменом

19 августа 2019 г. 449
Фото: © mil.ru

Мост через реку Зея рядом с городом Свободный Амурской области стал самым протяженным комбинированным автодорожным разборным мостом.

Сооружение длиной 1080 метров вошло в Книгу рекордов Вооруженных сил России, говорится на сайте Минобороны.

Мост возвели год назад во время учений по материально-техническому обеспечению войск. Впервые в практике военного мостостроения были использованы уникальные инженерные технологии по сопряжению шести типов мостов различных конструкций.

Сооружение показало свою надежность во время учений – по нему проезжали колонны различной военной техники. Кроме того, мост может обеспечить проход речного флота.

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