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Раздельный сбор мусора в Москве стартует досрочно

19 июня 2019 г. 551
фото: shutterstock.com

До конца года во всех дворах столицы появятся специальные контейнеры для сбора вторсырья

Москва переходит к раздельному сбору твердых коммунальных отходов. Такое постановление было принято накануне на президиуме мэрии.

"Первый этап перехода к раздельному сбору мусора должен начаться 1 января 2020 года. До этого времени в жилых районах города на контейнерных площадках во дворах многоквартирных домов установят специальные емкости для вторичного сырья: пластик, стекло, бумага, картон, металл (алюминиевые банки). Другие отходы будут по-прежнему накапливаться в существующих контейнерах", - сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Со временем власти планируют подключить к раздельному сбору мусора предприятия торговли и сферы услуг. При этом действующие в отдельных районах Москвы пилотные системы раздельного сбора мусора с сортировкой на несколько фракций сохранятся. В дальнейшем полученный во время этого эксперимента опыт используют для перехода ко второму, углубленному этапу раздельного сбора отходов в Москве.

Столичному департаменту ЖКХ в связи поручено заключить дополнительные соглашения к госконтрактам на вывоз твердых коммунальных отходов и проинформировать горожан о правилах сортировки мусора.

Новая система позволит увеличить долю вторичной переработки отходов и сократить объемы их захоронения, считают столичные власти.

Мусорная реформа началась в российских регионах с января этого года. Несколько городов -Москва, Петербург и Севастополь получили отсрочку до 1 января 2022 года.

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