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Развлечения и еда займут половину площадей в ТЦ

26 ноября 2019 г. 205
Фото: shutterstock.com

Сейчас зона развлечений и фуд-кортов в ТЦ занимает около 15%.

Развлечения и еда в ближайшие пять лет займут до 50% площади в российских торговых центрах, считает директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.

Сейчас зона развлечений и фуд-кортов в ТЦ занимает около 15%. На фоне развития e-commerce торговые центры перестают быть только местом совершения покупок, а становятся рынком развлечений. Это влияет на внутреннее наполнение торговых центров.

«Совсем недавно в США открылся ТЦ, где объём развлечений достиг 50%. Это то, к чему придут московские и питерские проекты в ближайшие пять лет», - сказала Евгения Хакбердиева на пресс-конференции Knight Frank.

 

 

 

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