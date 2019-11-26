Развлечения и еда займут половину площадей в ТЦ

Сейчас зона развлечений и фуд-кортов в ТЦ занимает около 15%.

Развлечения и еда в ближайшие пять лет займут до 50% площади в российских торговых центрах, считает директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.

Сейчас зона развлечений и фуд-кортов в ТЦ занимает около 15%. На фоне развития e-commerce торговые центры перестают быть только местом совершения покупок, а становятся рынком развлечений. Это влияет на внутреннее наполнение торговых центров.

«Совсем недавно в США открылся ТЦ, где объём развлечений достиг 50%. Это то, к чему придут московские и питерские проекты в ближайшие пять лет», - сказала Евгения Хакбердиева на пресс-конференции Knight Frank.