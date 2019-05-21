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Рекламу наркотиков на астраханских заборах закрашивают птичкой Жорой

21 мая 2019 г. 841
Фото: © vk.com/chilimfest

В Астрахани решили бороться с рекламой наркотиков оригинальным методом – теперь поверх номеров телефонов появляется изображение птички Жоры.

Бороться с рекламой наркотиков подобным образом решили организаторы фестиваля "Чилим", пишет "МК". К выбору персонажа подошли ответственно, имя тоже выбрали не сразу, но остановились в итоге на простом и лаконичном: Жора.

Жора украсил собой уже более 20 астраханских заборов, и это не предел. В планах – покраска еще 10 заборов.

Организаторы говорят, что к акции может присоединиться любой желающий.

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