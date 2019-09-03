Реконструкцию Каховской линии завершат в 2021 году

Работы по реконструкции Каховской линии московского метро планируется завершить в 2021 году, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Каховская линия – самая короткая ветка столичной подземки. Ее длина – 3,3 км. Здесь находится три станции: "Каховская", "Варшавская" и "Каширская". Сейчас идет реконструкция ветки для включения ее в состав Большой кольцевой линии (БКЛ).

Сама Каховская линия была построена более сорока лет назад, состояние уже достаточно старое. Для полноценного запуска БКЛ пришлось закрывать ветку и фактически строить заново, отметил вице-мэр. От старой линии остаются только тоннели, все остальное реконструируется. Полностью меняются рельсы, отделка, оборудование, платформы и их внешний вид.

"Надеемся, закончить реконструкцию в 2021 году", - сказал Марат Хуснуллин журналитсам. При этом, также рассматривается досрочный запуск поездов по ветке.

"Сейчас метрополитен рассматривает возможность частичного ввода. Например, закрыть один участок, а по одной линии пускать поезда челноком, а после реконструкции - по второй линии. Пока такую возможность ищем", - отметил он.