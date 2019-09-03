Top.Mail.Ru
ГлавнаяГородРеконструкцию Каховской линии завершат в 2021 году

Реконструкцию Каховской линии завершат в 2021 году

3 сентября 2019 г. 257
фото: shutterstock.com

Каховская линия – самая короткая ветка столичной подземки. Она войдет в состав Большого кольца метро. 

 

Работы по реконструкции Каховской линии московского метро планируется завершить в 2021 году, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Каховская линия – самая короткая ветка столичной подземки. Ее длина – 3,3 км. Здесь находится три станции: "Каховская", "Варшавская" и "Каширская". Сейчас идет реконструкция ветки для включения ее в состав Большой кольцевой линии (БКЛ).

Сама Каховская линия была построена более сорока лет назад, состояние уже достаточно старое. Для полноценного запуска БКЛ пришлось закрывать ветку и фактически строить заново, отметил вице-мэр. От старой линии остаются только тоннели, все остальное реконструируется. Полностью меняются рельсы, отделка, оборудование, платформы и их внешний вид.

"Надеемся, закончить реконструкцию в 2021 году", - сказал Марат Хуснуллин журналитсам. При этом, также рассматривается досрочный запуск поездов по ветке.

"Сейчас метрополитен рассматривает возможность частичного ввода. Например,  закрыть один участок,  а по одной линии пускать поезда челноком, а после реконструкции - по второй линии. Пока такую возможность ищем", - отметил он.

 

 

Теги:
Связанные персоны:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>