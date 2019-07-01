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Реновацию поддерживают 70% москвичей

1 июля 2019 г. 436
Фото: © shutterstock.com

Программу реновации поддерживают 70% москвичей. В Москомархитектуру поступило более 150 тысяч предложений и замечаний от жителей города.

Порядка 30% предложений касаются развития конкретных территорий: знакомясь с планировками жители узнают, как именно изменится их район, и подсказывают властям, что можно еще сделать для комфортной жизни, рассказала "Российской газете" председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Еще 70% горожан, по ее словам, поддерживают представленные проекты.  "Так и пишут: "Поддерживаю реновацию" или "Я за реновацию", - рассказал она.

Высота большинства домов, возводящихся в рамках программы, будет в пределах 16 этажей. Высотные секции в разноэтажных домах будут доминантным акцентом, "чтобы  на смену одной однообразной массовой застройке не пришла точно такая же другая".

"Доминанты планируется построить по соседству, на свободных территориях, принадлежащих городу", - пояснила Княжевская.

При этом есть и другие ситуации, добавила она, приведя в пример Бутырский район, где предусмотрено строительство 40-этажного дома: на улице, где он будет стоять, дома повышенной этажности построены еще по первой программе реновации.  "Здесь его цель - не нарушить уже сформированный архитектурный ансамбль и создать узнаваемый силуэт района", - рассказала Княжевская.

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