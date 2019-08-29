Ревизоры нашли в Подмосковье сотню пустующих зданий

Среди выявленных объектов - административные здания, гаражи, мастерские, прачечные, объекты незавершенного строительства, оранжерея и склад-ледник. Есть здания, связанные с медициной – амбулатории и фельдшерские пункты, отделения и корпуса, когда-то входившие в состав учреждений здравоохранения, которые впоследствии были реорганизованы.

Адреса зданий и их параметры выложены в общий доступ региональной геоинформационной системы – в помощь тем, кому для реализации проектов нужны готовые объекты недвижимости. Об этом сообщил министр имущественных отношений Подмосковья Владислав Коган "Российской газете".

Он также привел примеры использования зданий. Так, заброшенный КПП в Солнечногорске может стать мини-пекарней или магазином, а в Балашихе три помещения от учреждений здравоохранения будут использоваться как детсады.

Здания из реестра будут предоставляться через торги и без особых льгот, но власти уверены, что спрос на них будет: у всех помещений есть кадастровый номер, к тому же в муниципалитетах с плотной застройкой найти готовое здание не на задворках довольно сложно.