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Рейтинг городов, из которых хочется уехать, возглавил Екатеринбург

21 августа 2019 г. 132
Фото:54115341/Shutterstock.com

Москва замыкает список из 25 городов.

Маркетинговое агентство Zoom Market опубликовала результаты опроса, участников которого спрашивали, откуда и куда они хотели бы переехать. Респонденты отвечали на вопросы, нравится ли им город, в котором они живут, хотели ли бы они уехать из него и куда они были бы готовы переехать.

Чаще всего участники опроса хотели уехать из Екатеринбурга, Саратова и Брянска. В число городов, которые они хотели бы покинуть, вошли также Пермь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск. Москвичи стремились уехать из столицы реже, чем жители других городов — Москва заняла в рейтинге последнее место.

 

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