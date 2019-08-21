Рейтинг городов, из которых хочется уехать, возглавил Екатеринбург

Маркетинговое агентство Zoom Market опубликовала результаты опроса, участников которого спрашивали, откуда и куда они хотели бы переехать. Респонденты отвечали на вопросы, нравится ли им город, в котором они живут, хотели ли бы они уехать из него и куда они были бы готовы переехать.

Чаще всего участники опроса хотели уехать из Екатеринбурга, Саратова и Брянска. В число городов, которые они хотели бы покинуть, вошли также Пермь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск. Москвичи стремились уехать из столицы реже, чем жители других городов — Москва заняла в рейтинге последнее место.