"Резиновая" Москва: россиянин подсчитал, сколько городов уместится в столице

Дизайнер составил карту с российскими городами, жители которых могли бы поместиться в Москве.

Карта была опубликована на сайте россиянина еще 2 года назад, но популярность к ней пришла только сейчас. Дизайнер Александр Трубецкой составил ее на основе данных Федеральной службы государственной статистики.

Если посмотреть на карту, можно увидеть, что в Москве и ее пригородах поместятся Екатеринбург, Красноярск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Казань, Омск, Саратов, Челябинск, Воронеж, Пермь, Самара, Уфа и Краснодар. В этих городах, по данным на 2016 год, проживает 17,1 миллиона человек.

Автор карты отметил, что молодые образованные и творческие люди из регионов массово переезжают в Москву или уезжают за границу, поэтому он решил наглядно продемонстрировать, население каких российских крупных городов может поместиться в столице.