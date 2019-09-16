Top.Mail.Ru
ГлавнаяГород"Резиновая" Москва: россиянин подсчитал, сколько городов уместится в столице

"Резиновая" Москва: россиянин подсчитал, сколько городов уместится в столице

16 сентября 2019 г. 223

Дизайнер составил карту с российскими городами, жители которых могли бы поместиться в Москве.

Карта была опубликована на сайте россиянина еще 2 года назад, но популярность к ней пришла только сейчас. Дизайнер Александр Трубецкой составил ее на основе данных Федеральной службы государственной статистики.

Если посмотреть на карту, можно увидеть, что в Москве и ее пригородах поместятся Екатеринбург, Красноярск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Казань, Омск, Саратов, Челябинск, Воронеж, Пермь, Самара, Уфа и Краснодар. В этих городах, по данным на 2016 год, проживает 17,1 миллиона человек.  

Автор карты отметил, что молодые образованные и творческие люди из регионов массово переезжают в Москву или уезжают за границу, поэтому он решил наглядно продемонстрировать, население каких российских крупных городов может поместиться в столице.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>