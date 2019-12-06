Росприроднадзор займется проверкой реализации мусорной реформы

В 2020 году Росприроднадзор планирует провести масштабную проверку реализации мусорной реформы в стране.

Проверка коснется как региональных операторов, так и лиц, вовлеченных в реформу, но операторами не являющихся, сообщила глава ведомства Светлана Родионова. Она добавила, что проверят также и места размещения и утилизации отходов, передает "Интерфакс".

Кроме того, Росприроднадзор займется проверкой объектов, попавших в федеральный проект "Чистая страна", - это объекты рекультивации. Специалисты ведомства проверят, насколько рекультивация была прозрачна и ее соответствие документации.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора "Российского экологического оператора" Дениса Буцаева, который стал руководителем предприятия в феврале этого года. На его место назначен бывший глава Минстроя РФ Михаил Мень.

Также сменился замглавы Минприроды, курирующий мусорную реформу — вместо Владимира Логинова на эту должность назначен Константин Румянцев.