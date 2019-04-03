Росреестр в Москве разоблачил квартирных мошенников

В конце февраля Росреестр через портал госуслуг поступили документы на переход права собственности квартиры. Однако, у сотрудников ведомства возникли сомнения в подлинности документов и приостановили регистрацию прав. Сторонам сделки были направлены уведомления с просьбой подтвердить волеизъявление на отчуждение объекта недвижимости.

Собственницей оказалась пенсионерка 1932 года рождения, которая не собиралась продавать свою квартиру: никаких документов она не подписывала. После выяснения обстоятельств, специалистами столичного Росреестра было принято заявление от правообладателя о прекращении учетно-регистрационных действий, а на квартиру установлен информационный учет.

Позже в приемную территориального отдела Росреестра Москвы для устранения причин, препятствующих регистрации договора "купли-продажи", обратились трое граждан, в числе которых – пожилая женщина, представившаяся собственницей квартиры. Она предъявила паспорт, серия и номер которого были идентичны с документом, ранее представленным настоящей владелицей квартиры.

В Росреестре в регистрации прав на жилье отказали. Теперь правоохранители выясняют, откуда появились два одинаковых паспорта.

Для предотвращения подобных случаев мошенничества каждый собственник вправе подать заявление в Росреестр о том, что сделки с принадлежащим ему имуществом могут производиться только при его персональном участии, отметил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.