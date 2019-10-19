Россия и Казахстан будут вместе развивать общественные пространства

Россия и Казахстан на конгрессе World Urban Parks подписали меморандум о сотрудничестве, основная цель - развитие совместных практик в сфере реконструкции общественных пространств.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут экологичный подход к организации пространств, формирование профессионального сообщества молодых архитекторов, вовлечение горожан и бизнеса в проекты благоустройства. Также внимание будет сконцентрировано на развитии локальных сообществ и местных производств. Помимо этого страны будут работать над тем, как в дальнейшем наполнить общественные пространства.

В рамках меморандума Россия и Казахстан будут проводить совместные исследования и мероприятия (круглые столы, дискуссионные площадки, конференции, совещания), направленные на развитие общественных пространств и городской среды.

Соглашение было подписаны замглавы Минстроя РФ Дмитрием Волковым и председателем комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Мархабатом Жайымбетовым.

"При строительстве Астаны как новой столицы Казахстана мы использовали лучшие международные практики в градостроительстве и архитектуре. Но сегодня Россия накопила достаточный опыт, который мы сегодня можем использовать в развитии комфортной среды и общественных пространств", - сказал после подписания меморандума заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

Все программы по развитию общественных пространств должны идти с максимальным вовлечением жителей. А это возможно только при условии заинтересованности в успешной реализации проекта местной власти, добавил Дмитрий Волков.

С 18 по 20 октября на площадке международного выставочного центра "Казань Экспо" проходит всемирный конгресс World Urban Parks. На World Urban Parks выступят около 120 спикеров и более тысячи делегатов из Австралии, Новой Зеландии, США, Африки, Европы и стран СНГ.